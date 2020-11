Der Deutsche Aktienindex wird reformiert.

Wie die Deutsche Börse mitteilte, wird der Leitindex ab September 2021 von derzeit 30 auf dann 40 Unternehmen erweitert. Zudem sollen strengere Kriterien gelten, einige davon bereits ab Dezember. Unternehmen müssen beispielsweise vor der Aufnahme in den Dax in den zwei letzten Finanzberichten einen Gewinn ausweisen. Zudem müssen sie verpflichtend Jahres- und Quartalsberichte veröffentlichen.



Mit der Erweiterung werde der Dax die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland noch umfassender abbilden, teilte die Deutsche Börse mit. Im Gegenzug wird der MDAX der mittelgroßen Werte auf 50 verkleinert. Bisher umfasst er 60 Werte.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.