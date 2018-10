Seit ihrem Debüt "Titos Brille" aus dem Jahr 2011 ist Adriana Altaras eine Autorin, die in Deutschland viele Leser findet. In ihrem Romanwerk ist sie mit dem Klarnamen Adriana unterwegs und sie erklärt meist gleich am Anfang, dass sie Jüdin ist: "Ich bin jemand, der Privates und Öffentliches nicht trennt", erklärt Adriana Altaras. "Ich versuche, in Vorleistung zu gehen und hoffe, dass der Leser dann auch über sich nachdenkt."

In den Erzählungen aus ihrem Leben spürt Adriana Altaras, die 1960 in Zagreb als Tochter jüdischer Partisanen geboren wurde, die unglaublichsten Geschichten auf. Wie die der jüdischen Souffleuse Sissele, die ihre seit der Schoah verschollen Angehörigen sucht, und die sich mit Adriana auf den Weg macht, um ihren Cousin zu finden."Die zweite und dritte Generation nach der Schoah braucht diese Geschichten, um sich ein bisschen zu trösten", sagte Adriana Altaras dazu beim Gespräch auf der Messebühne des Deutschlandfunks.

Die Autorin ist mit Klarnamen unterwegs: Adriana Altaras erzählt Geschichten aus ihrem eigenen Leben (Buchcover: Kiepenheuer & Witsch Verlag)

Adriana Altaras: "Die jüdische Souffleuse"

Kiepenheuer & Witsch, Köln. 208 Seiten, 20 Euro.

Adriana Altaras: "Titos Brille. Die Geschichte meiner strapaziösen Familie"

Kiepenheuer & Witsch, Köln. 272 Seiten, 24 Euro.

Adriana Altaras: "Doitscha. Eine jüdische Mutter packt aus"

Kiepenheuer & Witsch. Köln, 256 Seiten, 20 Euro.