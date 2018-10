Volle Hallen, ein paar Buchcover, gerne von Preisträgern - und in Leipzig unverzichtbar: Aufnahmen von sehr jungen Menschen, die wie Comic-Figuren gekleidet sind: Das sind die Bilder, die im März und Oktober auf den Flachbildfernsehern erscheinen, wenn die Nachrichten über die jeweilige Buchmesse in Frankfurt oder Leipzig berichten. Die "bunte" Meldung zum Schluss oder der auch mindestens zweimal jährlich wiederkehrende Bericht zur Frage: Ist das Buch nun tot oder nicht? Die einzige Variable: Mal ist es ein Wirtschaftsbeitrag, mal ein Kulturbeitrag.

Und die Politik: Ja, die findet statt auf der Buchmesse. Aber in der Berichterstattung? Ja, doch, im Frühjahr vergangenen Jahres zum Beispiel, als der damalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Buchmesse besuchte. Der war ja immerhin mal Buchhändler. Und sonst? Sonst muss man schon suchen. Wären da nicht... ja, wären da nicht die rechtspopulistischen Akteure und Publizisten, die es verstehen, die Kollegen Journalisten über etliche Stöckchen springen zu lassen, ehe sie begreifen, dass sie kostbare Aufmerksamkeit vergeuden - die eigene, aber vor allem die ihrer Leser, Zuschauer und Hörer.

Publikationen, an denen Demokraten sich reiben können

Und so machte die Frankfurter Messe im vergangenen Jahr keine guten Schlagzeilen. Es gab Tumulte und Handgreiflichkeiten im Zusammenhang mit der Präsenz rechter Verlage beziehungsweise Verlage, die rechtslastige Texte veröffentlichen. Bilder dieser Auseinandersetzungen gingen durchs Netz. Ungeachtet dessen, dass das "wer gegen wen", "wie fing es eigentlich an" und "wie ist es denn ausgegangen" jeweils weitgehend ungeklärt blieb, war das Schlaglicht gesetzt: rechte Verlage auf der Buchmesse! Wollen wir das? Dürfen die das? Simple und missliche Reflexe. Die zu eben solchen Gegenreflexen führten: Die angeblich links-grün "versiffte" Elite verweigert Andersdenkenden die Meinungsäußerung. Schade.

Denn Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt gehören natürlich zum Wesen des literarischen Betriebs. Und auf Buchmessen findet man etliche Publikationen, an denen das demokratisch geprägte Gemüt sich reiben kann. Man trifft dort muslimische Hardliner. Man kann sich auch mit katholischen Verlagen über das Ämterverbot für Frauen in der römischen Kirche streiten. Oder man kann Can Dündar zuhören, wenn er über die Meinungsfreiheit in der Türkei spricht, über Repressionen und sein Exil in Deutschland.

Schlagzeilen für linke und rechte Keilereien

Buchmessen sind Businesstreffen, natürlich, was sonst!? Zugleich sind sie Orte für Inhalte, Meinungen, Haltungen, Auseinandersetzungen. Geht es doch beim Buch immer darum, was Menschen unterhält, bewegt oder aufregt. Das sollen Bücher aufgreifen. Dann werden sie gekauft und gelesen. Das gilt für Belletristik ebenso wie für Sachbücher. Dass die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr vor allem Schlagzeilen machte, weil sehr rechte und sehr linke Besucher ihre Differenzen handgreiflich austrugen, ist mehr als bedauerlich. Es ist peinlich.

Berichterstattung reduziert auf das Sicherheitskonzept. Die Messe als Veranstalter stand am Pranger. Auch weil es vorher von der Initiative "Verlage gegen Rechts" Forderungen gegeben hatte, die rechten Verlage dürften als Aussteller nicht auftreten. Die sonst so hohle Beschwerde rechter Akteure, für sie gelte keine Meinungsfreiheit, hatte auf einmal Substanz. Diese Diskrepanz hätte man stärker öffentlich thematisieren können. Und in diesem Jahr: ein ähnlicher Reflex. Ob es denn Meinungsfreiheit sei, wenn man die Verlage rechter Publizisten in einer anderen Halle platziert. Ja, es ist ein Naturgesetz: Reiz - Reaktion.

Aber der Mensch, also der Schriftsteller wie die Verlagsleiterin, der Journalist wie die Messebesucherin, hat ja einen Verstand. Und wenn man sich mit Büchern befasst - und sei es nur aus finanziellen Gründen - setzt das in der Regel einen angemessenen Verstandesgebrauch voraus.

Mitdenken, mitreden, mitstreiten. Das ist immer wichtig, wenn es aber darum geht, demokratiefeindliche Strategien zu durchschauen und diesen entgegenzutreten, ist es noch wichtiger. Ein Buch kann da helfen, Aufklärung wie Orientierung bieten. Und damit, liebe Kollegen, gelingt es auch, etwas Anderes abzubilden als volle Hallen und kostümierte Jugendliche.

Catrin Stövesand (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Catrin Stövesand, geboren 1974, M.A. in den Fächern Germanistik und Geschichte, sie arbeitete für eine Regionalzeitung, mehrere Radiosender und die dpa-Rundfunkagentur, bevor sie 2009 zum Deutschlandfunk kam. Seit 2011 ist sie Redakteurin und Moderatorin in der Abteilung "Hintergrund", dort u. a. zuständig für "Andruck" - das Magazin für Politische Literatur.