In der Debatte über rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse verweisen die Veranstalter auf die Meinungs- und Publikationsfreiheit.

Diese seien Grundlage dafür, "dass der freie Austausch in unserer Demokratie und die Buchmesse überhaupt möglich sind", heißt es in Erklärung von Buchmesse und Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Verlage, die sich im Rahmen der Rechtsordnung bewegten, könnten auf der Messe ausstellen, "auch wenn wir ihre Ansichten nicht teilen". Das Verbot von Verlagen oder Verlagserzeugnissen obliege in einem Rechtsstaat den Gerichten - "und nicht einzelnen Akteur*innen wie der Frankfurter Buchmesse."

"Stimmen gegen Rassismus fehlen"

Zugleich erklärten Buchmesse und Börsenverein ihr Bedauern über die Absage einzelner Autorinnen und Autoren. Ihre Stimmen gegen Rassismus und ihr Eintreten für Diversität fehlten nun.



Die Autorin Jasmina Kuhnke hatte ihren Auftritt bei der Buchmesse kurzfristig abgesagt - wegen des Präsenz des Jungeuropa-Verlags. Der Verlag wird der Neuen Rechten zugeordnet. Auf Twitter schrieb die Schwarze Autorin: "Es ist absehbar, dass über den Verlag hinaus auch weitere Rechtsextreme die Messe besuchen werden, was die Gefahr für mich persönlich unübersehbar gegenwärtig macht".

Solidaritätsbekundungen und Verteidigung

Mehrere Autorinnen und Autoren solidarisierten sich mit Kuhnke: Auch Annabelle Mandeng und Nikeata Thompson sagten ihre Auftritte ab. Die Bildungsstätte Anne Frank forderte die Frankfurter Buchmesse, die deutsche Buchbranche und die Zivilgesellschaft auf, sich deutlich gegen rechts zu positionieren: "Es ist ein Desaster für unsere offene Debattenkultur, wenn sich Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit von der Frankfurter Buchmesse als der größten Debattenmesse des Landes zurückziehen, weil sie sich dort nicht sicher fühlen."



Buchmesse-Direktor Juergen Boos bedauerte den Rückzug Kuhnkes im Deutschlandfunk Kultur. Die persönliche Unversehrtheit sei garantiert, die Sicherheitsmaßnahmen auf der Frankfurter Buchmesse seien extrem hoch. Er betonte aber auch, dass die Buchmesse niemanden ausschließen könne. Man könne hier "keine Zensur ausüben, egal, ob mir diese Leute passen, ob ich sie unerträglich finde." Boos meint, die Teilnehmer würden das legale Meinungsspektrum repräsentieren: "Das ist die bundesdeutsche Wirklichkeit. Die Buchmesse ist ein Spiegel unserer Gesellschaft."



Die 73. Frankfurter Buchmesse findet bis Sonntag mit rund 2.000 Ausstellern aus 80 Ländern und etwa 300 Autorinnen und Autoren statt.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.