Mit einem Festakt ist am Abend die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung ohne Besucher statt. Stattdessen wurde die Eröffnungsfeier in der Frankfurter Festhalle live im Internet übertragen. Diesjähriges Gastland ist Kanada. Premierminister Trudeau nahm mit einer Videobotschaft an der Eröffnung teil. Das Motto der Messe lautet "Special Edition". Statt in den Messehallen präsentieren sich die Aussteller in diesem Jahr im Netz. Lesungen, Gespräche und Konzerte sind im Livestream weltweit empfangbar. Interaktive Formate sollen Begegnungen vor Ort ersetzen. Fachbesuchern bietet die Messe nach einer Registrierung ein erweitertes digitales Programm. Alle Angebote sind kostenfrei. Die Buchmesse endet am Sonntag.

