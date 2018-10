Mit einem Festakt ist die 70. Internationale Buchmesse in Frankfurt am Main eröffnet worden.

Gäste sind die EU-Außenbeauftragte Mogherini und Gerorgiens Ministerpräsident Bachtadse. Georgien ist in diesem Jahr das Gastland der Buchmesse. Der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Riethmüller, hatte bei der Pressekonferenz am Vormittag erklärt, man wolle in diesem Jahr die Menschenrechte in den Mittelpunkt rücken. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Türkei. - Auf der Buchmesse präsentieren mehr als 7.300 Aussteller bis Sonntag ihre Neuerscheinungen.