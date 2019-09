Die Verteidigung der Meinungsfreiheit und die Erweiterung des Erzählens sind zwei Themen der Frankfurter Buchmesse im Oktober.

Wie die Veranstalter bei der Präsentation ihres Programms mitteilten, soll auf Aspekte wie Audio, Bewegtbild, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz stärker eingegangen werden. Ehrengast ist in diesem Jahr das Land Norwegen. Etwa 100 norwegische Autoren und Autorinnen werden präsent sein. Neu ist, dass am gesamten Besucherwochenende - am 19. und 20. Oktober - auf der Messe auch Bücher verkauft werden.