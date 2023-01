Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann legt Revision ein. (Sebastian Gollnow / dpa-Pool / Sebastian Gollnow)

Das teilte ein Sprecher des Frankfurter Landgerichts mit. In dem Korruptionsprozess war der SPD-Politiker im Dezember zu einer Geldstrafe von ingesamt 21.000 Euro verurteilt worden. In dem Verfahren ging es um Vorwürfe wegen überhöhter Gehälter und Betrug bei der Arbeiterwohlfahrt. Feldmann selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er war - auch als Konsequenz aus der Anklage und dem Prozess - am 6. November mit einem Bürgerentscheid abgewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.