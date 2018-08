Die Bundespolizei hat ihren Einsatz am Flughafen in Frankfurt am Main beendet.

Die betroffenen Bereiche seien freigegeben und der Betrieb wieder aufgenommen worden, teilte ein Sprecher mit. Auslöser für die teilweise Sperrung des Terminals 1 war demnach eine vierköpfige Familie aus Frankreich. Mindestens

ein Familienmitglied sei in den Sicherheitsbereich gelangt, obwohl die Kontrolle noch nicht abgeschlossen gewesen sei, hieß es. Ein Bereich des Terminals 1 wurde daraufhin geräumt und das Boarding eingestellt. Wie viele Passagiere und Flüge betroffen waren, blieb zunächst offen.