Am Flughafen in Frankfurt am Main ist heute ein Terminal wegen einer Sicherheitspanne teilweise geräumt worden.

Zudem wurde der Betrieb in dem Bereich für mehrere Stunden unterbrochen. Etwa 60 Verbindungen mussten gestrichen werden; 13000 Passagiere waren betroffen. Grund war nach Angaben der Bundespolizei ein Fehler einer Mitarbeiterin im Sicherheitsdienst. Sie hatte eine französische Familie trotz eines positiven Sprengstofftests in den Sicherheitsbereich gehen lassen. Die Familie wurde später befragt und durfte weiterreisen.



Aus einem ähnlichen Grund war vor kurzem ein Terminal am Flughafen München geräumt worden. Etwa 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 weiteren kam es zu Verspätungen.