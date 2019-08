Der Angreifer vom Frankfurter Hauptbahnhof kommt vorläufig in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wandelte der zuständige Richter den Haftbefehl in einen Unterbringungsbefehl um. Nach Angaben eines Gutachters leide der 40-Jährige an einer Erkrankung "aus dem schizophrenen Spektrum" und sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der aus der Schweiz eingereiste Eritreer hatte Ende Juli eine Frau und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind starb, die Mutter konnte sich retten. Zudem versuchte der Mann, eine weitere Frau ebenfalls auf die Gleise zu stoßen. Gegen ihn war zunächst Haftbefehl wegen Mordes sowie zweifachen Mordversuchs ergangen.



Zuvor hatte sich der 40-Jährige in der Schweiz in psychiatrischer Behandlung befunden. Die dortigen Behörden hatten ihn zudem wegen verschiedener Gewaltdelikte zur Fahndung ausgeschrieben.