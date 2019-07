Ein Mann hat am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main eine Frau und deren Kind vor einen einfahrenden ICE gestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der achtjährige Junge von dem Schnellzug erfasst und getötet. Die Frau habe sich aus dem Gleisbett retten können. Der Mann soll zudem versucht haben, einen weiteren Menschen auf die Gleise zu stoßen. Laut Polizei wurde ein 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Es gebe keine persönliche Beziehung zwischen dem Mann und den Opfern. Eine Mordkommission ermittelt.



Bundesinnenminister Seehofer unterbricht seinen Urlaub, um sich mit Vertretern der Sicherheitsbehörden zu treffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur weiter meldet, will er morgen die Presse informieren.



Am 20. Juli war im nordrhein-westfälischen Voerde eine Frau vor einen Regionalzug gestoßen und getötet worden. Ein 28-Jähriger sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.