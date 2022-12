Korruptionsprozess

Frankfurts Ex-Oberbürgermeister Feldmann zu Geldstrafe verurteilt

Das Landgericht Frankfurt am Main hat den früheren Oberbürgermeister Feldmann in einem Korruptionsverfahren schuldig gesprochen. Der 64-Jährige muss wegen Vorteilsnahme in zwei Fällen eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 175 Euro zahlen. Damit gilt er als vorbestraft.

23.12.2022