In Paris und anderen französischen Städten protestieren Anhänger der "Gelbwesten-Bewegung" erneut gegen die Politik von Präsident Macron.

In der Hauptstadt versammelten sich Demonstranten am Triumphbogen zu einem Protestmarsch. Es ist das 16. Wochenende in Folge mit solchen Demonstrationen.



Die Organisatoren hoffen, dass die Beteiligung in diesem Monat wieder zunimmt. Ende März endet eine von Macron initiierte öffentliche Debatte über die Sorgen und Nöte der Franzosen.



Macron hatte die Menschen gestern zu Ruhe und Ordnung während der Demonstrationen aufgerufen. Die Ausschreitungen bei vorherigen Protesten seien inakzeptabel gewesen.