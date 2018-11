In Frankreich haben landesweit rund 280.000 Menschen an Demonstrationen gegen die hohen Kraftstoffpreise teilgenommen.

Diese Zahl nannte das Innenministerium in Paris. Bei mehr als 2.000 Aktionen wurden Straßen, Kreisverkehre und Mautstellen blockiert, unter anderem legten Demonstranten den Stadtring um Paris lahm. Die Polizei setzte Tränengas ein, um Blockaden auf wichtigen Straßen aufzulösen. 117 Personen wurden festgenommen. Im Département Savoie kam eine Demonstratin ums Leben. Sie wurde von einer Frau überfahren, die während einer Straßenblockade in Panik geraten war. Teilnehmer der Protestaktion sollen zuvor auf ihr Auto getrommelt haben. Auch an anderen Orten gab es Unfälle, 220 Menschen wurden verletzt.



Der Protest unter dem Namen "Gilets Jaunes" - "Gelbe Warnwesten" - richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung, unter anderem wegen des Klimaschutzes die Steuern für Diesel und Benzin zu erhöhen.