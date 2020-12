Im Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" und den koscheren Supermarkt im Süden von Paris sind heute die Urteile gefällt worden. Einer der Hauptbeschuldigten um den Anschlag auf das Satiremagazin, Ali Riza Polat, wurde zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.

Polat gilt als rechte Hand des Attentäters Amédy Coulibaly, der nach dem Überfall auf das Magazin eine Polizistin erschoss und vier Geiseln in einem Supermarkt tötete. Auch die Ehefrau und Komplizin des Angreifers auf den Supermarkt, Hajat Boumeddiene, erhielt in Abwesenheit 30 Jahre Haft. Sie wird weiterhin von der Polizei gesucht. Die Angreifer waren bei den Terrortaten von Sicherheitskräften erschossen worden.



Die übrigen mutmaßlichen Helfer der Terrorserie, die seit Anfang September in Paris vor Gericht standen, wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Drei weitere Angeklagte sind flüchtig. Bei den Anschlägen waren vor fünf Jahren 17 Menschen von den Terroristen getötet worden.

