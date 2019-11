Die Pläne der französischen Regierung zum Kampf gegen Gewalt an Frauen stoßen auf zurückhaltende Reaktionen und Kritik.

Die Frauenrechts-Organisation Conseil National des Femmes Francaises, CNFF, lobte die Maßnahmen. Sie seien überfällig gewesen und würden zumindest in die richtige Richtung gehen, hieß es. Andere Hilfsorganisationen kritisierten, die in Aussicht gestellten tausend zusätzlichen Plätze in Frauenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen reichten bei weitem nicht aus. Nötig seien mindestens doppelt so viele. Die Fédération Nationale Solidarité Femmes, FNSF, erklärte, die betroffenen Frauen müssten zudem nicht nur untergebracht, sondern auch psychologisch betreut werden.

Zweifel an ausreichenden Mitteln

Frauenverbände wie das Kollektiv #NousToutes (Wir alle), die für den Kampf gegen Gewalt an Frauen einen "Marshall-Plan" im Umfang von bis zu einer Milliarde Euro gefordert hatten, zeigten sich enttäuscht von den Regierungsmaßnahmen, die rund 360 Millionen Euro kosten werden. Die Feministin Caroline De Haas twitterte, sie sei "angewidert" von den Plänen: tatsächlich würde die Regierung zum Schutz von Frauen künftig nicht mehr Geld ausgeben als bisher.



Die Regierung hatte anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen

einen 30-Punkte-Plan angekündigt. Mit den Maßnahmen der Regierung soll vor allem die Situation der Opfer verbessert werden. Um eine Anzeige zu erleichtern, können künftig Ärzte von ihrem Schweigegelübde entbunden werden, wenn "unmittelbare Gefahr" für das Opfer besteht. Bisher waren nur fünf Prozent der Fälle häuslicher Gewalt durch Ärzte bekannt geworden. Wer Anzeige erstatten will, kann das künftig direkt im Krankenhaus tun, so dass belastende, auch als entwürdigend empfundene Gänge zur Polizei überflüssig werden.



Zusätzliche Plätze in Frauenhäusern sollen geschaffen werden. Um die gängige Praxis zu verändern, dass zumeist die Frauen die gemeinsame Wohnung verlassen, nachdem sie Opfer von Gewalt geworden sind, ist die Einrichtung von „Männerhäusern" vorgesehen, in die Gewalttäter aufgenommen, unter Umständen auch eingewiesen werden können. Dazu kommen Gesetzesverschärfungen. Unter bestimmten Umständen soll es künftig strafbar sein, wenn "psychologischer Druck" auf Frauen ausgeübt wird. Denn dieser gehe körperlicher Gewalt oft voraus – so die Begründung.

Sorgerecht für gewalttätige Väter wird eingeschränkt

Wer seine Frau getötet hat, soll künftig automatisch das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder verlieren. Bisher war das geteilte Sorgerecht für gewalttätige Familienväter häufig ein Mittel, um die Kontrolle über Frau und Kinder zu behalten – damit soll es vorbei sein. Erarbeitet wurde der Plan in zweimonatigen Beratungen eines Runden Tisches mit Vertretern der Regierung, mehrerer Frauenverbände und Hilfsorganisationen sowie Ärzten, Polizisten und Juristen.



Zehntausende Menschen sind am Wochenende in Frankreich auf die Straße gegangen, um für einen besseren Schutz der Frauen vor häuslicher Gewalt zu demonstrieren. Die Zahl der so genannten Femizide ist in Frankreich seit Jahren hoch, berichtet unser Korrespondet Jürgen König.