In Frankreich fallen wegen des Streiks auch heute wieder zahlreiche Züge aus.

Nach Angaben des Bahnkonzerns SNCF befinden sich mehr als 60 Prozent der Lokführer und mehr als ein Drittel der Kontrolleure im Ausstand. Die SNCF will bis morgen bekanntgeben, welcher Zugverkehr an den Weihnachtsfeiertagen gewährleistet werden kann.



Die Arbeitsniederlegungen sind Teil der Proteste gegen die Rentenreform der französischen Regierung. Besonders betroffen war heute erneut der Pariser Nahverkehr. Demonstrationen gab es aber nach Angaben des Senders BFMTV auch in Marseille, Bordeaux und Nantes.