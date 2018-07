Die Affäre um einen bisherigen Sicherheitsmitarbeiter von Frankreichs Präsident Macron spitzt sich zu.

Wie die Nachrichtenagentur afp meldet, soll Innenminister Collomb am Montag vor dem Justizausschuss der Nationalversammlung zum Fall Benalla angehört werden. Drei bereits suspendierte Polizisten wurden in Gewahrsam genommen. - Dem Sicherheitsmitarbeiter werden Gewalttätigkeiten und Amtsanmaßung vorgeworfen, wie es unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft heißt. Der Zeitung "Le Monde" zufolge soll er bei einem Polizeieinsatz am 1. Mai einen jungen Demonstranten angegriffen haben. Dabei soll er eine Polizeiarmbinde und einen Helm getragen haben. Ein Sprecher des Elyséepalastes sprach von nicht hinnehmbaren Verhalten.

