Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben ein Einkaufszentrum im Südosten von Paris besetzt.

Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich an dem Protest im 13. Arrondissement. Die Demonstranten blockierten unter anderem die Zugänge für Kunden und errichteten Barrikaden vor dem "Italie Deux". Ziel sei es, das Einkaufszentrum so lange wie möglich zu besetzen, teilte die Gruppe mit. Sogenannte Bürgerversammlungen der Demonstranten würden gemeinsam darüber entscheiden, wie und wie lange der Protest fortgesetzt werde. Mit der Aktion soll Untätigkeit der Regierungen bei der Bekämpfung des Klimawandels angeprangert werden. "Extinction Rebellion" (zu Deutsch: Rebellion gegen das Aussterben von Tieren und Pflanzen) kommt ursprünglich aus Großbritannien.



In Deutschland will die Bewegung ab Montag den Druck auf die Politik erhöhen. Sie hat in Berlin zu einer "Woche des zivilen Ungehorsams" aufgerufen. Straßen und Plätze sollen dann blockiert werden.

Bundesjustizministerin warnt vor Gewalttaten

Unterstützung bekommen die Aktivisten von Kulturschaffenden. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" haben etwa 90 Prominente einen Offenen Brief an die Bundesregierung unterzeichnet. Darin erklären sie sich mit den Zielen und Protestformen von "Extinction Rebellion" solidarisch.



Bundesjustizministerin Lambrecht warnte indes vor Gewalttaten. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte die SPD-Politikerin, zum Rechtsstaat gehöre zwar, in der Öffentlichkeit friedlich für seine Überzeugungen einzutreten. Protestkundgebungen müssten aber im Rahmen des geltenden Rechts stattfinden.



