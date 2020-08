Das französische Parlament erlaubt künstliche Befruchtung für alle Frauen.

Die Abgeordneten stimmten in der Nacht für das umstrittene Bioethik-Gesetz, das das medizinische Verfahren auf lesbische Paare und alleinlebende Frauen ausweitet. Staatspräsident Macron lobte auf Twitter das Engagement von Parlamentariern, Regierungsmitgliedern und der nationalen Ethikkommission. Der Text geht nun zur endgültigen Annahme zurück an den Senat.



Der Verabschiedung in zweiter Lesung waren tagelange, teils erbitterte Debatten in der Nationalversammlung vorausgegangen. 60 Abgeordnete stimmten am Ende dafür, 37 dagegen; 4 enthielten sich.