In Frankreich werden wegen des Coronavirus ab Montag alle Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten geschlossen.

Dies gelte bis auf Weiteres, sagte Präsident Macron am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation. Die Coronavirus-Pandemie sei die schlimmste Gesundheitskrise, die Frankreich seit einem Jahrhundert erlebt habe. Er forderte die Unternehmen auf, Beschäftigte von zuhause aus arbeiten zu lassen. Um die wirtschaftlichen Schäden abzumildern, werde der Staat die Zahlung von Gehältern übernehmen, wenn die Angestellten ihre Arbeit nicht mehr verrichten könnten. Falls unbedingt notwendig, werde man auch die Grenzen schließen. Dies würde allerdings mit den euroäischen Partnern abgestimmt, betonte Macron.



Nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums führt die Bundespolizei seit dem Nachmittag schärfere Kontrollen an der Grenze zu Frankreich durch. Im Saarland hätten die Behörden die Bundespolizei in diesem Zusammenhang gebeten, als Amtshilfe stichprobenartig Fieberkontrollen vorzunehmen. In Baden-Württemberg sind nach Beobachtungen der Nachrichtenagentur AFP Polizisten mit Schutzmasken und Handschuhen im Einsatz, die einreisende Autofahrer befragen.