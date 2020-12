Frankreichs Altpräsident Giscard d'Estaing ist im engsten Kreis beigesetzt worden.

An der Zeremonie an seinem Wohnsitz Authon in der Loire-Region nahmen seine Familie und seine engsten Freunde teil. Am kommenden Mittwoch soll es auf Vorschlag von Präsident Macron einen nationalen Tag der Trauer für Giscard d'Estaing geben. Er war vor wenigen Tagen im Alter von 94 Jahren gestorben.

