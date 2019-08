Amazon will die neue Digitalsteuer in Frankreich an seine Kunden weitergeben.

Der Online-Händler begründete diesen Schritt damit, dass bereits jetzt nur geringe Margen möglich seien. Dieser Schritt könne vor allem kleinen französischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb Nachteile bringen.



Frankreich will künftig eine Digitalsteuer von drei Prozent erheben. Dies zielt vor allem auf große Internet-Konzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon ab. Die Konzerne stehen in der Kritik, weil sie insgesamt kaum Steuern zahlen. US-Präsident Trump hat bereits mit Konsequenzen gedroht und erwägt Sonderzölle auf Wein: Das Vorgehen Frankreichs richtet sich aus seiner Sicht gegen amerikanische Unternehmen.