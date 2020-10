Im französischen Lyon ist ein orthodoxer Priester durch Schüsse schwer verletzt worden.

Der Täter befindet sich laut Polizeiangaben auf der Flucht. Der Priester sei gerade dabei gewesen, die Kirchentür abzuschließen, als zweimal auf ihn geschossen worden sei. Der Hintergrund der Tat ist noch nicht bekannt.



Im Zusammenhang mit dem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff auf die Kathedrale in Nizza gibt es eine weitere Festnahme. Die Polizei in Tunesien nahm einen Mann in Gewahrsam, der in einem Video im Internet erklärt hatte, hinter dem Messerangriff stehe eine bislang unbekannte Gruppe mit dem Namen "Ansar al-Mahdi in Tunesien und im Mahgreb". Er sei deren Sprecher. In Frankreich sind inzwischen drei mutmaßliche Komplizen in Haft. Der Täter, ein 21-jährige Tunesier, ist noch nicht vernehmungsfähig.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.