In Frankreich ist wegen der Terroranschläge im November 2015 in Paris Anklage gegen 20 Personen erhoben worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Haupstadt sind elf der mutmaßlichen Mitglieder der IS-Terrormiliz inhaftiert, drei stehen unter Hausarrest, und sechs werden mit internationalen Haftbefehlen gesucht. Alle sind des Terrorismus beschuldigt.



Bei den Anschlägen waren 130 Menschen ums Leben gekommen. Die Islamisten hatten in der Pariser Konzerthalle "Bataclan" ein Massaker angerichtet und Bars sowie Restaurants beschossen. Am Stade de France sprengten sich zudem während eines Fußball-Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft.