Nach den Anschlägen von Paris und Nizza will Frankreich schärfer gegen Islamisten vorgehen.

Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die französische Nationalversammlung mit deutlicher Mehrheit in erster Lesung gebilligt hat. Als Reaktion auf den Mord an dem Lehrer Paty sollen unter anderem Hassaufrufe im Internet härter geahndet werden. Zudem will die Regierung den Einfluss der Türkei und anderer Länder auf französische Moscheen begrenzen. Diese sollen noch schneller geschlossen werden können, wenn in ihnen Hass und Gewalt gepredigt wird. Das Gesetz dürfte auch den Einfluss des türkischen Dachverbands Ditib in Frankreich schmälern, der Moscheen finanziell unterstützt und Imame entsendet.



Das sogenannte "Gesetz zur Stärkung der Prinzipien der Republik" geht französischen Konservativen und Rechtspopulisten jedoch nicht weit genug. Sie fordern unter anderem ein Verbot für das Tragen des Kopftuchs im öffentlichen Raum.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.