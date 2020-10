Nach einem Messerangriff in Nizza mit drei Toten ermittelt die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft.

Medienberichten zufolge gibt es weitere Verletzte. Frankreichs Innenminister Darmanin kündigte eine Krisensitzung des Kabinetts an.



Nach den Worten on Nizzas Bürgermeister Estrosi hatte die Tat offenbar einen islamistischen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.



In Frankreich war zuletzt ein Lehrer von einem mutmaßlichen Islamisten bei einem Messerangriff ermordet worden. Motiv war nach Ermittlungen der Polizei Rache dafür, dass der Pädagoge in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen verwendet hatte. Das Verbrechen löste im ganzen Land Entsetzen aus. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße, um sich solidarisch zu zeigen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.