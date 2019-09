Die französische Atomaufsicht hat eine verstärkte Kontrolle für das Atomkraftwerk in Flamanville in der Normandie angekündigt.

Bei den beiden derzeit aktiven Reaktoren gebe es Sicherheitsmängel, teilte die Behörde in Paris mit. Der Leiter des Akw habe Bedenken bei einer Anhörung im Juli nicht ausräumen können. Die Atomaufsicht wirft dem mehrheitlich staatlichen Energiekonzern EDF als Betreiber unter anderem eine mangelhafte Wartung vor. Er war zuletzt aufgefordert worden, Löcher in Schweißnähten in dem Betonmantel eines Reaktors zu reparieren.