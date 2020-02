Im französischen Atomkraftwerk Fessenheim ist der erste von zwei Reaktoren abgeschaltet worden.

Dies teilte der Betreiber "Electricité de France" in der Nacht mit. Die Abschaltung sei planmäßig verlaufen. Der zweite Reaktor soll im Juni stillgelegt werden.



Fessenheim ist das älteste Atomkraftwerk Frankreichs und liegt direkt an der Grenze zu Deutschland in der Nähe von Freiburg. Der Meiler war vor 43 Jahren ans Netz gegangen und hatte immer wieder technische Probleme. Kernkraftgegner kritisieren zudem, dass er in einem Erdbebengebiet gebaut wurde. Die Bundesregierung und auch die nahe Schweiz forden die Stillegung seit Jahren.



In Deutschland sind noch sechs Atomkraftwerke am Netz: In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg. Die letzten hiesigen Reaktoren sollen spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden.