Der nach dem islamistischen Anschlag auf einen Geschichtslehrer bei Paris festgenommene Vater einer Schülerin soll in Kontakt mit dem Täter gestanden haben.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen tauschten der Vater und der 18-jährige Täter am Tag des Anschlags Nachrichten im Online-Dienst WhatsApp aus. Der Mann befindet sich mit neun weiteren Verdächtigen in Polizeigewahrsam.



Sechs Festgenommene wurden gestern Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.



Der Vater der Schülerin hatte sich darüber beschwert, dass der Lehrer seinen Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte und soll online dazu aufgerufen haben, gegen den Pädagogen vorzugehen.



Präsident Macron kündigte an, das pro-palästinensische Kollektiv "Cheikh Yassine" werde durch einen Beschluss im Ministerrat aufgelöst. Es sei direkt mit dem Attentat verbunden. Weitere Entscheidungen dieser Art gegen Vereinigungen oder Gruppen würden in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.