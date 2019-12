Die Proteste und Streiks in Frankreich gehen möglicherweise auch über Weihnachten weiter.

Die größte Bahngewerkschaft des Landes erklärte, es werde keinen Waffenstillstand zu Weihnachten geben, wenn die Regierung die Rentenreform nicht zurückziehe. Durch die Ausstände war der Verkehr gestern den achten Tag in Folge massiv gestört. Premierminister Philippe rief die Gewerkschaften zu neuen Verhandlungen auf.



Die Regierung hatte in dieser Woche ihre Pläne für eine Vereinheitlichung des Rentensystems vorgestellt. Derzeit gibt es in Frankreich zahlreiche Sonderregelungen für einzelne Berufsgruppen.