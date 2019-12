Aus Protest gegen die Rentenreform wird in Frankreich auch heute gestreikt.

Nach Angaben der Betreiber wird es im öffentlichen Nah- und Fernverkehr starke Beeinträchtigungen geben. Gestern kam der öffentliche Verkehr in Paris nahezu vollständig zum Erliegen. Die großen Bahnhöfe in der französischen Hauptstadt blieben am 21. Streiktag in Folge geschlossen. Im U-Bahnverkehr waren nur die beiden automatisch betriebenen Metro-Linien in Betrieb.



Die Streiks richten sich gegen ein zentrales Reformvorhaben von Präsident Macron. Er will das System mit 42 verschiedenen Rentenregelungen vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen. Besonders umstritten ist die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.