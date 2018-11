In Frankreich gehen die Proteste gegen höhere Steuern auf Kraftstoffe weiter.

Demonstranten blockierten Kraftstofflager und behinderten den Verkehr in Richtung Eurotunnel. Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich an rund 350 Aktionen im Land 20.000 Menschen. Auch auf den französischen Inseln Korsika und La Reunion gingen Gegner der Steuererhöhung auf die Straße. Am Samstag wollen die Demonstranten die Hauptstadt Paris lahmlegen.