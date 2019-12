In Frankreich haben die Gewerkschaften ihre Proteste gegen die geplante Rentenreform der Regierung fortgesetzt.

Der landesweite Bahnverkehr war gestern erneut massiv gestört. Auch über die Weihnachtstage soll es trotz eines Appells von Präsident Macron Arbeitsniederlegungen geben. So fahren heute nach Angaben der Betreibergesellschaft im Schnitt nur zwei Fünftel der Hochgeschwindigkeitszüge TGV. Auch Verbindungen von und nach Deutschland sind betroffen. Im Regionalverkehr und bei der Pariser Metro werden ebenfalls massive Einschränkungen erwartet.



Die Proteste und Streiks gegen die geplante Rentenreform in Frankreich dauern seit mehr als zwei Wochen. Präsident Macron hatte am Wochenende dazu aufgerufen, über die Feiertage von weiteren Aktionen abzusehen. Die meisten Gewerkschaften wollen die Streiks aber bis zum Jahresende fortsetzen.