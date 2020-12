Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Franzosen den Jahreswechsel nicht im Freien feiern.

Zwar sollen die derzeitigen strikten Ausgangsbeschränkungen nächste Woche aufgehoben werden. Sie werden aber ersetzt durch eine abendliche Ausgangssperre vom 15. bis zum 31. Dezember, jeweils zwischen 20 Uhr und 7 Uhr morgens. Das teilte Premierminister Castex in Paris mit. Heiligabend ist ausgenommen. Castex sagte, die Neuinfektionszahlen seien zu hoch. Man sei noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen.



Geplante Lockerungen werden aufgeschoben. Die eigentlich für Dienstag vorgesehene Öffnung von Kinos, Theatern und Museen erfolgt frühestens Anfang Januar. Der derzeitige Lockdown in Frankreich gilt seit Ende Oktober.

