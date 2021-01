In weiteren französischen Départements ist die abendliche Ausgangssperre wegen der Corona-Situation von 20 auf 18 Uhr vorgezogen worden.

Dazu zählen etwa die an Deutschland grenzenden Gebiete Haut-Rhin und Bas-Rhin sowie Bouches-du-Rhône. Sorge bereitet den Behörden vor allem die in Großbritannien verstärkt aufgetretene mutierte Form des Coronavirus. Demnach wurden in Bouches-du-Rhône an der Mittelmeerküste 21 Fälle entdeckt. In Bagneux bei Paris gab es heute eine großangelegte Testaktion, nachdem die mutierte Form auch dort aufgetreten war.



Frankreich ist stark von der Pandemie betroffen. Mehr als 67.000 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit den Corona-Virus gestorben.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.