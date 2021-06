Beim Versuch, eine illegale Rave-Party mit 1.500 Feiernden aufzulösen, sind in Frankreich fünf Polizisten und zwei Partygänger verletzt worden.

Mehr als 400 Beamte seien in der vergangenen Nacht bei Redon in der Bretagne im Einsatz gewesen, teilte die Präfektur des Départements Ille-et-Vilaine mit. Es habe sehr gewaltsame Zusammenstöße gegeben, die über sieben Stunden angedauert hätten. Die Polizeikräfte seien mit Molotowcocktails und Steinen beworfen worden. Die Veranstalter warfen der Polizei vor, auf Gewalt statt Dialog gesetzt zu haben.



Auch in Hamburg wurden in der Nacht Partys im Stadtpark wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen aufgelöst. Dort hätten bis zu 4.000 Menschen gefeiert, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Polizisten seien verletzt worden.

