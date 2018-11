In Frankreich ist es bei Protesten gegen die Regierungspolitik erneut zu Ausschreitungen gekommen.

Vermummte Demonstranten randalierten in Paris auf den Champs-Élysées und errichteten Barrikaden. Einige von ihnen versuchten eine Sperrzone zu durchbrechen, um zum Amtssitz von Präsident Macron zu gelangen. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben von Innenminister Castaner versammelten sich zu der Kundgebung in Paris rund 8.000 Personen, darunter auch Mitglieder extremistischer Gruppen. Landesweit gingen heute rund 81.000 Anhänger der Bewegung der sogenannten "Gelben Westen" auf die Straße. Die Proteste richteten sich anfangs gegen die hohen Kraftstoffpreise, zielen inzwischen aber generell auf die Reformpolitik der Regierung Macrons.