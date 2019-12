Die französische Bahn hat wegen der anhaltenden Streiks einen Großteil ihrer Verbindungen an Heiligabend gestrichen.

Am 23. und 24. Dezember fallen sechs von zehn TGV-Schnellzügen sowie Intercity-Zügen aus, wie die Bahngesellschaft SNCF mitteilte. Die Hälfte der rund 400.000 Kunden mit einem Fahrschein für die beiden Tage müsse auf ein anderes Datum umbuchen.



Die Verhandlungen zwischen Premierminister Philippe und den Gewerkschaften brachten gestern keinen Durchbruch und wurden auf Anfang Januar vertagt. Mehrere Gewerkschaften riefen für den 9. Januar zu einem branchenübergreifenden Protesttag auf.



Aus Protest gegen die geplante Rentenreform traten viele Bahn-Mitarbeiter gestern bereits den 15. Tag in Folge in den Streik.