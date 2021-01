In Frankreich hat knapp ein halbes Jahrhundert nach dem Vietnam-Krieg ein Prozess gegen Bayer und andere Chemiekonzerne begonnen.

Die 78-jährige Französin vietnamesischer Herkunft, Tran To Nga, wirft dem von Bayer übernommenen US-Unternehmen Monsanto vor, das giftige Entlaubungsmittel Agent Orange geliefert zu haben. Die Vereinigten Staaten setzten es zwischen 1961 und 1971 großflächig im Kampf gegen die Vietkong-Guerilla ein. Das Herbizid sollte Nutzpflanzen zerstören und Verstecke sowie Versorgungswege des Gegners offenlegen. Tran To Nga sagte vor Beginn des Prozesses in Evry südlich von Paris, die Unternehmen müssten endlich zur Verantwortung gezogen werden. Sie kämpfe nicht für sich selbst, sondern für ihre Kinder und Millionen von Opfern.



Die Klage argumentiert, durch Agent Orange seien vier Millionen Menschen und die Umwelt massiv geschädigt worden. Das Herbizid wird unter anderem für Krebs und Fehlbildungen verantwortlich gemacht. Auch Tran To Nga und ihre Tochter leiden unter anderem unter Herzproblemen, sie selbst hatte zudem Krebs. Eine weitere Tochter starb früh an einem angeborenen Herzfehler.



Die Klage, die die Frau bereits vor sechs Jahren eingereicht hatte, wird von Nicht-Regierungsorganisationen unterstützt. Insgesamt richtet sich die Klage gegen 14 Firmen, darunter neben Monsanto auch der US-Konzern Dow Chemical. Die Unternehmen bestreiten die Zuständigkeit des Gerichts in Evry. Der Anwalt von Monsanto, Jean-Daniel Bretzner, erklärte, die USA hätten Agent Orange für die nationale "Verteidigung" eingesetzt, ein ausländisches Gericht könne sich deshalb nicht mit der Sache befassen.

