In Frankreich soll eine neue Behörde ab September gegen sogenannte Fake News vorgehen.

Premierminister Castex gab per Dekret grünes Licht für den Dienst namens "Viginum". Zunächst sollen 50 Mitarbeiter gezielte Desinformationen aus dem Ausland aufspüren, die grundlegende Interessen der Nation berühren.



In Frankreich finden in neun Monaten Präsidentschaftswahlen statt. Die neue Behörde untersteht dem französischen Generalsekretariat für nationale Verteidigung und Sicherheit, das Castex zuarbeitet.



Kritiker warnen mit Blick auf die Behörde vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit.

