In Nordfrankreich haben die Behörden damit begonnen, ein Flüchtlings-Lager zu räumen.

Dies teilte eine Sprecherin der Präfektur Grande-Synthe der Nachrichtenagentur afp mit. In der Stadt nahe Dünkirchen leben mehrere hundert Flüchtlinge, überwiegend irakische Kurden, in provisorischen Unterkünften. Nach Angaben örtlicher Behörden wird das Lager nahe dem Bahnhof auch "Kleiner Dschungel" genannt - nach dem 2016 aufgelösten Flüchtlingslager bei Calais. Dieses stand wegen der desolaten Zustände immer wieder in der Kritik. Die Flüchtlinge hoffen, von Nordfrankreich aus nach Großbritannien zu gelangen.