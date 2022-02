Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / abaca / Alexey Vitvitsky)

Frankreichs Präsident Macron telefonierte erneut mit dem russischen Staatschef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Selenskyj sagte nach dem Gespräch, er unterstütze Friedensgespräche innerhalb der trilateralen Kontaktgruppe, die aus der Ukraine, Russland und der OSZE besteht. Aus dem Elysée-Palast hieß es, Macron und Putin hätten sich darauf verständigt, nach einem diplomatischen Weg aus der Krise zu suchen. Der Kreml ließ anschließend verbreiten, Putin habe Macron erklärt, dass Provokationen seitens der Ukraine zu einer Eskalation in der Donbass-Region geführt hätten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, berief für morgen eine Sondersitzung ein. Das teilte Polen als Land des derzeitigen OSZE-Vorsitzes mit. Die Grenze Polens zum Nachbarland Ukraine ist zugleich die EU-Außengrenze. Warschau hatte bereits Mitte des Monats angekündigt, sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vorzubereiten.

In München endete am Mittag - geprägt von der Krise an der Grenze zur Ukraine - die Münchner Sicherheitskonferenz. Vertreter westlicher Staaten hatten in den vergangen Tagen dort Unterstützung für die Ukraine bekundet und Russland mit Konsequenzen gedroht. Die europäischen Länder sicherten der Ukraine verstärkt wirtschaftliche Hilfen zu.

Russland und Belarus setzen Manöver fort

Wegen der Spannungen in dem Konflikt wollen Russland und Belarus die gemeinsamen Militärübungen fortsetzen. Das gab das belarussische Verteidigungsministerium bekannt. Im Rahmen der Übungen war ein großes Kontingent russischer Truppen nach Belarus verlegt worden, das im Norden an die Ukraine grenzt. Ursprünglich sollte das Großmanöver heute enden. Nach Nato-Angaben sind rund 30.000 russische Soldaten in Belarus stationiert, das an den Norden der Ukraine grenzt.

US-Außenminister Blinken warnte im Fernsehsender CNN, dass mit der Fortsetzung des Militärmanövers die Spannungen weiter angeheizt würden. Zugleich erklärte Blinken, US-Präsident Biden biete dem russischen Staatschef Putin ein weiteres Gespräch an und sei bereit, zu jeder Zeit und in jedem Format mit Putin in Kontakt zu treten.

Zunehmende Verstöße gegen Waffenruhe in der Ostukraine

In der Ostukraine gibt es Berichte unterdessen über zunehmende Aggressionen. Aufständische und ukrainische Armee warfen sich gegenseitig weitere Angriffe vor. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass in der Stadt Donezk mehrere Explosionen zu hören gewesen sind. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichtete zuletzt von mehr als 1.500 Verstößen gegen die Waffenruhe. Russland nahm laut eigenen Angaben zehntausende Menschen aus der Ostukraine auf. Die Aufständischen hatten Zivilisten dazu aufgerufen, die Region zu verlassen.

