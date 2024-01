Handball-EM: Frankreich schlägt Island mit 39:32. (Tom Weller / dpa / Tom Weller)

Beste französische Werfer in der Lanxess Arena in Köln waren Melvyn Richardson und Ludovic Fabregas mit je sechs Toren. Der Rekord-Weltmeister bleibt mit 6:0 Punkten Tabellenführer in der Gruppe 1. Island steht punktlos am Tabellenende.

Am Abend spielt die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Österreich. Die DHB-Auswahl war mit einem Sieg gegen Island in die Hauptrunde gestartet. Die beiden besten Mannschaften einer Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.