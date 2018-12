Frankreichs Bildungsminister Blanquer hat die Demonstranten in den gelben Warnwesten dazu aufgerufen, nicht länger symbolisch die Kreisverkehre im Land zu blockieren.

Er sagte dem Sender Europe 1, diese Form des Protestes über Monate hinweg werde sicherlich keine Lösung bringen. Als Ort der Begegnung müsse man etwas Anderes erfinden. Ähnlich hatte sich zuvor Innenminister Castaner geäußert.



Die Proteste der Gelbwesten fanden am Wochenende zwar erneut statt, aber in deutlich kleinerem Ausmaß als in den Wochen zuvor. Blanquer kommentierte: "Eine Etappe liegt nun hinter uns, und es liegt im Interesse aller, dass das so ist - die Gelbwesten eingeschlossen."



Die Demonstrationen richteten sich zuletzt immer offener auch gegen Präsident Macron. Anfangs galten die Proteste vor allem einer - inzwischen gestoppten - Erhöhung der Ökosteuer auf Kraftstoffe.