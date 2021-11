In Frankreich hat die katholische Bischofskonferenz erstmals offiziell die institutionelle Verantwortung der Kirche für Missbrauchsfälle anerkannt.

Auf der Vollversammlung in Lourdes hieß es, der Missbrauch habe eine "systematische Dimension" gehabt und sei durch den allgemeinen Kontext und die Mentalität innerhalb der Kirche ermöglicht worden. Die Bischöfe reagierten damit auf den Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission. Demnach wurden in Frankreich seit 1950 schätzungsweise 216.000 Minderjährige von katholischen Priestern und Ordensleuten sexuell missbraucht.



In Köln will das Erzbistum will am 18. November einen Bußgottesdienst für den von Priestern begangenen sexuellen Missbrauch abhalten. Man bekenne damit die Schuld gegenüber Gott und gegenüber den Betroffenen. Unterdessen rief der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, die evangelische Kirche auf, Betroffene besser in die Aufarbeitung der dortigen Missbrauchsfälle einzubinden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.