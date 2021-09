Frankreich ruft nach der Absage eines U-Boot-Geschäfts seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurück.

Dieser außergewöhnliche Schritt geschehe auf Wunsch von Präsident Macron, teilte Außenminister Le Drian in Paris mit. Die USA hatten am Mittwoch die Gründung einer indopazifischen Sicherheitsallianz mit Großbritannien und Australien bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang erklärte Australien, es werde aus dem Vertrag mit dem mehrheitlich in französischem Staatsbesitz befindlichen Unternehmen DCNS aussteigen. Der Vertrag sah den Bau von zwölf konventionellen U-Booten für umgerechnet knapp 35 Milliarden Euro vor. Stattdessen sollten atomgetriebene U-Boote mit US-Technologie in Australien gebaut werden.

