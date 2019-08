Brigitte Macron, die Frau des französischen Präsidenten, hat sich für die Unterstützung aus Brasilien bedankt.

Präsident Bolsonaro hatte sie im Streit über die Brände in der Amazonas-Region auf Facebook beleidigt. Dafür wurde er auch von vielen seiner Landsleute kritisiert.



Brigitte Macron sagte jetzt nicht nur danke, und zwar auf Portugiesisch. Sie betonte auch, es gebe Dinge, die man nicht mehr sagen könne und Dinge, die man nicht mehr tun könne. Einige Männer hätten das verstanden, aber nicht alle. Einige stünden noch am Bahnsteig, aber sie sei sich sicher, dass auch sie bald auf den Zug aufspringen würden.



Unter dem #DisculpaBrigitte - Entschuldigung Brigitte hatten brasilianische Nutzerinnen und Nutzer die Frau des französischen Präsidenten verteidigt und sich für ihr Staatsoberhaupt geschämt.



In dem von Bolsonaro gebilligten Facebook-Post hatte ein Nutzer Fotos von den Ehefrauen des französischen und des brasilianischen Präsidenten nebeneinandergestellt. Dazu hatte er geschrieben, er wette, Macron sei neidisch auf Bolsonaro.