In Frankreich ist ein britischer Staatsbürger wegen Drogenhandels zu 22 Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in Paris sah es als erwiesen an, dass der Mann 2013 per Flugzeug 1,3 Tonnen reines Kokain aus Venezuela nach Frankreich schmuggelte. Das Rauschgift war in mehr als 30 Koffern an Bord einer Linienmaschine versteckt und hatte einen Wert von etwa 200 Millionen Euro.



Der Brite wurde zwei Jahre später im Süden Spaniens gefasst und an Frankreich ausgeliefert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.